العسكريون المتقاعدون اعلنوا البدء بإلاضراب عن الطعام حتى انتهاء مناقشة الموازنة

بدأعدد من اعضاء حراك ​العسكريين المتقاعدين​ بالتجمع في ​ساحة الشهداء​ امام مبنى "النهار" ونصبوا خيمة في الساحة، واعلنوا البدء ب​إضراب​ عن الطعام حتى انتهاء ​المجلس النيابي​ من مناقشة ​الموازنة​، وسيبيتون ليلتهم في الساحة.

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