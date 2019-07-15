وزير داخلية الكويت: عناصر الخلية الإخوانية أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية داخل مصر

لفت وزير الداخلية الكويتي ​خالد الجراح الصباح​ إلى "اننا نواصل التحقيقات للكشف عمن تطالهم شبهة التستر على الخلية الإخوانية"، مشيراً إلى أن "عناصر الخلية الإخوانية أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية داخل مصر". وكانت أعلنت ​وزارة الداخلية الكويتية​ فد أعلنت الاسبوع الماضي عن ضبط شبكة قالت إن عناصرها مصريون ينتمون ل​جماعة الإخوان المسلمين​، صدرت بحقهم أحكام مشددة بالسجن في مصر على خلفية تنفيذهم هجمات هناك.

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