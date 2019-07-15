بري: الجميع يتحمل مسؤولية التعطيل ولا يجوز الاستمرار بإدارة البلد بالـ"ريموت كونترول"

أكّد رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، في دردشة مع الصحافيين بعد لقائه رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط، أنّ "على اللبنانيين أن يكونوا موحّدين وإلّا أوصلوا البلد إلى الخراب". ورأى أنّ "الحكومة في حالة إضراب، وكلّ وزير يقول إنّه مستعدّ للمشاركة في ​جلسة الحكومة​ إلّا أنّه لا جلسة حتّى الساعة؛ وبالتالي من يتحمّل المسؤولية هم جميع الأفرقاء السياسيّين".

وشدّد على أنّ "التعطيل يتحمّله الجميع ولا يجوز الاستمرار في إدارة البلد بالـ"ريموت كونترول"، مركّزًا على أنّ "من المهم أن تقوم الحكومة بعملها بعد إقرار ​الموازنة​، وأنّ هناك ضرورة أن تجتمع من أجل إقرار قطع حساب 2017 الجاهز على الأقل، وإرساله الى مجلس النواب في أسرع وقت".