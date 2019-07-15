أعلنت ​الأمم المتحدة​، في اختتام اجتماع لجنة إعادة الانتشار في ​الحديدة​ الذي جرى على متن ​سفينة​ أممية، ان المحادثات بين جهات حرب اليمن أسفرت عن اتفاق على آلية وإجراءات جديدة لإعادة فرض وقف إطلاق النار وعدم التصعيد تنفذ في أقرب وقت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة:اتفاق على إجراءات جديدة لإعادة فرض وقف إطلاق النار بالحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.