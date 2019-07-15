المستقبل: للعودة إلى طاولة مجلس الوزراء كإطار للتوافق الوطني والحوار

شددت ​كتلة المستقبل​ في بيان تلاه النائب ​نزيه نجم​ على ضرورة الخروج من حلقة الدوران حول حادثة ​قبرشمون​ وسجالاتها والعودة إلى طاولة ​مجلس الوزراء​ كإطار للتوافق الوطني والحوار الذي لا بديل له.

وعن المواقف التي تصب بسياق خرق قواعد ​النأي بالنفس​، رأت الكتلة ان "هذه المواقف اساءة لعلاقات ​لبنان​ مع بعض الدول العربية، و​الحكومة اللبنانية​ سبق ان حددت في عناوين سياساتها الخارجية وضرورة ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية ملتزمين احترام ميثاف ​جامعة الدول العربية​ مع اعتماد ​سياسة​ خارجية مستقلة حفاظا على الوطن ساحة للسلام". وشددت على ان "لبنان لن يكون جزءا من أي محور خارجي أو اقليمي، وقضايا لبنان مع العدو الصهيوني فهي أمور تبقى تحت سقف المعالجة على طاولة الحكومة".

ونوهت الكتلة بقرار وقف العمل بإشناء أكشاك على كورنيش ​الرملة البيضا​. وأشادت بمسارعة ​الهيئة العليا للإغاثة​ بتوجيهات من رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ لنجدة أهلنا المنكوبين جراء الحريق الذي اندلع في ​طرابلس​. وشددت على ضرورة تظافر كل الجهود لايجاد حل سريع للمشكلات الناجمة عن الحريق وتعويض المتضررين.