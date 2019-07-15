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رئيس البرلمان يشيد بالتعاون الوثيق بين المجلس والحكومة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور عبد العال رئيس مجلس النواب، بالتعاون الوثيق بين المجلس والحكومة، وأن المجلس سيظل يمد يد التعاون للحكومة، من أجل وضع التشريعات اللازمة للإصلاح الإدارى لمؤسسات الدولة، ورفع كفاءة الاقتصاد القومى.

 

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وقال عبد العال خلال كلمته فى نهاية دور الانعقاد الرابع بالجلسة العامة: "باسمى واسمكم اتوجه بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وأعضاء حكومته، الذى قاد الحكومة فى هذه المرحلة المهمة من تاريخ مصر، متحملاً المسئولية السياسية عن الاختصاصات التنفيذية كافة، أمام مجلسكم الموقر، وبذل بالتعاون مع جميع أعضاء الوزارة جهوداً صادقة فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التى تحيق بالدولة".

 

 

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