شكرا لقرائتكم خبر عن النص النهائى لقانون المحال العامة بعد موافقة مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” نص مشروع قانون المحال العامة الجديد، بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيا، بجلسته العامة اليوم الاثنين، والذى ينظم تراخيص وأنشطة المحال بأنواعها المختلفة.
وجاء مشروع قانون المحال العامة كما وافق المجلس عليها نهائيا، كالتالى:
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