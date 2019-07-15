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النص النهائى لقانون المحال العامة بعد موافقة مجلس النواب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” نص مشروع قانون المحال العامة الجديد، بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيا، بجلسته العامة اليوم الاثنين، والذى ينظم تراخيص وأنشطة المحال بأنواعها المختلفة.

وجاء مشروع قانون المحال العامة كما وافق المجلس عليها نهائيا، كالتالى:

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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