شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برلمانية "حماة الوطن" لرئيس البرلمان: "ربنا يعينك علينا ويوفقك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النائب محمد أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، التحية والشكر للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، فى آخر الجلسات العامة بدور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الأول.

ووجه أبو المجد حديثه لرئيس البرلمان قائلا "عبرت بالسفينة لبر الأمان وكنت متسع الصدر واحتويت الجميع من أجل هذا العمل، ربنا يعينك علينا ويوفقك، وإذا كان مجلس النواب أدى هذا الأداء الراق والوطنى فقد كنت أنت قائد المنظومة"، مضيفًا أن النواب تحملوا فواتير سنوات ماضية، ومشروعات قوانين مُعطلة، قائلا: "نتوحد جميعا من أجل مصلحة مصر العظيمة، ولديناأمل وطموحات فى استمرار السفينة بقيادتك لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى".