شكرا لقرائتكم خبر عن فى نهاية دور الانعقاد الرابع.. مجلس النواب يوجه التحية للرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة الأخيرة بدور الانعقاد الرابع، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى وقوفا.

من ناحيته قال النائب مصطفى بكرى، إنه فى الفترات الانتقالية تكون المهمة صعبة، موجها حديثه لعبد العال: "وقد اجتزت هذه الفترة بحكمة وموضوعية، تحملت الكثير وكنا على يقين بأن ضميرك الوطنى وعلمك الدستورى سينجو بهذه المركب فى العاصفة المحيطة بنا من كل اتجاه".

وأضاف بكرى: "لقد حققنا إنجازات سيكتبها التاريخ بأحرف من نور، تحملتم وهذا المجلس هذه المهام الصعبة فى ظل هذه الظروف الصعبة"، موجهة التحية لوكيلى البرلمان والأمين العام، والمستشار محمود فوزى على دوره الدؤوب والمستمر والجهد الذى يبذله، والمهندس محمد السويدى والدكتور عبد الهادى القصبى، كما وجه التحية لروح النائب الراحل اللواء سامح سيف اليزل وكافة رؤساء الهيئات البرلمانية، والمستشار مروان وزير شئون مجلس النواب، ورئيس البرلمان الذى وصفه بالقائد الذى يدافع عن هذا الوطن ويتحمل تبعات المسئولية والتحديات، بالإضافة إلى الإعلاميين والصحفيين الذين أدوا دورهم بكل أمانة وثقة.