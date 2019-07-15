شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب : محمود فوزى تلميذى وأكتشفته أثناء إعداد مسودة دستور 2014 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ثناء البرلمانيين علي المستشار محمود فوزى، مستشار رئيس المجلس، بقوله : "محمود تلميذي .. ويسعدني هذا الحديث، فأنا من اكتشفته أثناء إعداد مسودة دستور 2014، وأيضا مناقشة مشروعات قوانين الانتخابات".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الأخيرة بدور الأنعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول بمجلس النواب، لاسيما بعد الشكر الذي وجهه النائب سامي رمضان، إلي كل من الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، المستشار محمود فوزي، مستشار رئيس المجلس الذي أقول له دائما "تقرأ قراءه دستورية احسدك عليها"، وأيضا المستشار أحمد سعد الأمين العام للبرلمان، والوكيلان والمستشار عمر مروان، الذي قال أنه كان بمثابة وصل جميل والبلسم الشافي في العلاقة التي ربما توترت مؤخراً بسبب التشريعات العديدة التي تكبل بها المجلس في اللحظات الأخيرة.

وأضاف البرلماني سامي رمضان، موجهاً حديثة إلي رئيس مجلس النواب : " أنت فقيه كبير، وتحملت الكثير مما لا يتحمله بشر، ويكفي أنك تأتي من الساعه 12 حتي الساعه 8 في جلسة واحدة مستمرة".