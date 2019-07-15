وزير مجلس النواب موجها الشكر للبرلمان: "نعلم مدى تعاونكم للمضى قدما بالوطن"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، التحية والتقدير للبرلمان للجهود المبذولة لصالح الدولة، متابعاً : اتقدمى باسم الحكومة وبصفه شخصى أيضا وبمشاعر صادقة اسمى معانى الحب والتقدير لما تبذلوه فى المجلس من جهود لصالح الدولة.
وأضاف مروان، فى الجلسة الختامية لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الأول بمجلس النواب اليوم الاثنين برئاسة الدكتور علي عبد العال،: "قدمنا مشروعات قوانين كثيرة خلال الفترة الأخيرة، لكننا نعلم مدى صبركم وتعاونكم وما تملكونه من حكمة تساعد فى المضى قدما للنهوض بالدولة المصرية".
جدير بالذكر أن الجلسة العامة الأخيرة اليوم لدور الأنعقاد الرابع من الفصل التشريعى الأول بمجلس النواب، شهدت الموافقة النهائية على عدد من مشروعات القوانين، ومنها مشروع قانون بإصدار قانون التأمينات والمعاشات، وتعديل قانون المحاماه، ومشروع قانون بتعديل قانون المحال العامة، ومشروع قانون بتنظيم ممارسة العمل الأهلى.
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