شكرا لقرائتكم خبر عن خلال دور الانعقاد الرابع : النواب ينظر 3 آلاف و795 أداة رقابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض تقرير انجازات مجلس النواب عن دور الأنعقاد الرابع بالفصل التشريعي الأول، الدور الرقابي للبرلمان، والذي كشف عن بلوغ عدد الأدوات الرقابية التي نظرها المجلس نحو 3 الاف و795 أداه رقابية سواء طلبات إحاطة أو أسئلة أو طلبات مناقشة عامة، أو بيانات عاجلة، أو اقتراحات برغبة.

ويبلغ - وفقا لتقرير مجلس النواب، عدد طلبات الإحاطة التي نظرها المجلس نحو 388 طلباً وتدارست اللجان النوعية نحو ألف و312 طلب إحاطة.

وحسب التقرير البرلماني، فأن مجلس النواب نظر عدد كبيراً من البيانات العاجلة بلغت نحو 347 بياناً عاجلاً في شتي المجالات، بالإضافة إلى توجية النواب نحو 901 سؤالاً أجابت الحكومة على 52 سؤالاً شفاهة بالجلسة العامة، وتم الرد كتابياً من جانب الحكومة علي أغلب الأسئلة المُتبقية.

وأشار التقرير البرلماني إلي أن عدد طلبات المناقشة العامة التى ناقشها مجلس النواب في دور الأنعقاد الرابع، بلغ 54 طلب، بالإضافة إلي نظر 793 اقتراحاً برغبة مقدمة من النواب في شتي المجالات.

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