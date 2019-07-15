شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة هبة هجرس للطلاب ذوى الإعاقة بالثانوية: كل الكليات مفتوحة أمامكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النائبة الدكتورة هبة هجرس، الخبيرة الدولية فى مجال الإعاقة عضو المجلسين القومى للمرأة والقومى للأشخاص ذوى الإعاقة، رسالة تهنئة إلى الطلاب من ذوى الإعاقة الناجحين فى الثانوية العامة تطالبهم فيها وقبل أن يتقدموا لمكتب التنسيق لاختيار الكلية التى يرغبون الالتحاق بها فى أى جامعة من الجامعات المصرية بأن يتذكروا أن كل الكليات بكل الجامعات المصرية أصبحت الآن مفتوحة لهم ويمكن لهم الالتحاق بها.

وأشارت هجرس، فى رسالتها، إلى أنه ولأول مرة فى تاريخ التعليم العالى فى مصر تفتح كل الكليات بالجامعات المصرية ابوابها للطلاب ذوى الإعاقة إذا ما توافرت فيهم شروط الالتحاق مثلهم مثل أقرانهم من الطلاب من غير ذوى الإعاقة، دون اى تمييز وذلك بموجب قرار المجلس الأعلى للجامعات وتنفيذا لنصوص قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.

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وأكدت عضو مجلس النواب، أن الناجحين من الطلاب ذوى الإعاقة أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى قد استجاب لمطلب تقدمت به قبل شهور بإلغاء اللجان التى أنشئت بكل كلية بالمخالفة للدستور والقانون التى كان يعرض عليها الطلاب ذوى الإعاقة دون غيرهم للبت فى قبولهم، وأن الوزير وعد بأنه سيتابع بنفسه قرار إلغاء أشكال التمييز السلبى كافة ضد الطلاب ذوى الإعاقة فى خطوات دخولهم الجامعات، وأنه كلف رؤساء الجامعات بالعمل فورًا على تنقية اللوائح الداخلية للجامعات والكليات المختلفة من القرارات التى تجسد هذا التمييز.

وخاطبت هجرس، الطلاب الناجحين من ذوى الإعاقة بقولها : "مرحلة حرمانكم من دخول الكلية التى ترغبون الالتحاق بها لكونكم فقط من ذوى الإعاقة رغم توافر شروط الالتحاق بكم ولت بلا رجعة.. والآن الدور أصبح عليكم أنتم فى أن تثبتوا قدراتكم وتبرهنوا لأنفسكم والمجتمع من حولكم أنكم جديرون بما منحتم من حقوق قادرون على العطاء اذا ما أتيحت لكم الفرص".