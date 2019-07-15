شكرا لقرائتكم خبر عن رسلان: بيان وزير الاوقاف عن العام الأسود للإخوان وثيقة تكشف وجههم القبيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف النائب أحمد رسلان، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، البيان الذى أصدره الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بشأن العام الأسود الذى اعتلت فيه جماعة الإخوان الإرهابية سدة الحكم فى مصر، بأنه وثيقة مهمة تكشف الوجه القبيح للخونة، ويجب أن تأخذ أكبر اهتمام من الرأى العام المصرى والعربي.

وأعلن " رسلان"، فى بيان له، اليوم، تأييده التام لكل كلمة سطرها الدكتور محمد مختار جمعة، خاصة تأكيد الوزير أنه لا ينكر متابع منصف أن جماعة الإخوان الإرهابية قدمت أسوأ نموذج إقصائي في العصر الحاضر في العام الأسود الذي تولت فيه سدة الحكم في مصر، وأننا لم نشهد جماعة وصلت إلى سدة الحكم فاستخدمت نظام العصابات لترويع خصومها وإقصائهم وقهرهم والتنكيل بهم على النحو الذي سلكته هذه الجماعة الإرهابية والجماعات المتطرفة التي التقت مصالحها معا، ولَم تكتف بذلك بل حاولت أن تصدر مشاهد الترويع والتهديد إلى بعض دول المنطقة، وفتحت ذراعيها لكل عناصر الجماعات الإرهابية حامية وآوية وحاضنة لهم ، بل محاولة تسويقهم وتصدرهم لبعض جوانب المشهد السياسي .

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وقال النائب أحمد رسلان، إنه يجب على الجميع التنفيذ الدقيق، لاقتراح الدكتور محمد مختار جمعة، بأن الأمر يتطلب تأريخا وتوثيقا دقيقا وبالصوت والصورة وبث منظم ومركز ودوري ومناقشة تحليلية لكل ما ارتكبته الجماعة الإرهابية من حماقات لا تغتفر بدءاً من محاصرة المحكمة الدستورية ومحاولات ترهيب أعضائها ، وصولا إلى محاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي، ومحاولات إرهاب الإعلاميين، وإسكات صوتهم ، مرورا بتعذيب الرافضين لغطرستهم، تعذيبا وحشيا همجيا قاسيا لا يمكن أن يحتمل مجرد رؤيته الحس الإنساني السليم ، مع إيواء العناصر الإرهابية ومحاولة إحلال ميليشياتهم ومنتفعيهم محل مؤسسات الدولة الوطنية ، وانتهاء بالإعلان غير الدستوري الذي وصفوه بالمكمل والذي كشف الوجه القبيح لهذه الجماعة الإرهابية ، وذلك لأن هذه الجماعة كالمرض الخبيث تكمن لفترة انتظاراً لأدنى فرصة للخيانة .



وحيا النائب أحمد رسلان، رؤية وزير الأوقاف، وتأكده أنه من أجل حماية الدول والحفاظ على كيانها وتماسكها وسلامتها فلابد من يقظة العيون الحارسة، لأبنائها الأوفياء المخلصين أفرادا ومؤسسات ، ولابد من تضافر جهود كل الشرفاء لقطع دابر الخونة والعملاء والمتخابرين مع الأعداء من المجرمين وفضحهم على رؤوس الأشهاد، وجعلهم عبرة لكل من تسول له نفسه أن يسلك سبيل الخيانة والعمالة ، حفاظا على ديننا وأوطاننا وأعراضنا وأنفسنا ومستقبل بلادنا وأبنائنا .

ووجه النائب احمد رسلان تحية قلبية للدكتور محمد مختار جمعة، لنجاحه الكبير والذى يعد نموذجا رائعا للتخلص من قوى الشر والظلام والإرهاب من داخل وزارة الاوقاف بجميع قطاعاتها وهيئاتها التابعة لها خاصة تحرير مساجد الله من رجس ودنس الخونة من جماعة الإخوان الارهابية وجميع التيارات والجماعات الارهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة.