شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس البرلمان: المجلس يعتز بحرية الصحافة والنقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد العال، رئيس مجلس النواب أن المجلس حريص على أن يتيح لوسائل الإعلام المختلفة متابعة نشاطاته المتعددة، مضيفا أؤكد أن المجلس يعتز بحرية الصحافة، وبحرية التعبير، وبالنقد البناء فى إطار احترام المؤسسات الدستورية، حرصاً منه على ممارسة الديمقراطية ممارسة سليمة فى عالم يموج بالأهواء والتيارات.

ووجه عبد العال خلال الجلسة الختامية، لدور الانعقاد الرابع للبرلمان، الشكر لأجهزة الإعلام والإعلاميين، فى الصحافة والإذاعة، والتليفزيون، والمحررين البرلمانيين، الذين حرصوا على نقل صورة أمينة للممارسة البرلمانية داخل المجلس ولجانه.

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