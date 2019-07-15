شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال: دور الانعقاد القادم سيشهد بث وإذاعة الجلسات مباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه سيتم بث وإذاعة جلسات المجلس مباشرة خلال دور الانعقاد الخامس المقبل، متابعا: "عشان الرأى العام يعرف ما يجرى ويشوف مين بيحضر".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم، فى ختام جلسات دور الانعقاد الرابع، ردا على كلمة النائب صلاح الحصاوى.

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وقال النائب صلاح الحصاوى، موجها حديثه للدكتور على عبد العال: "انت عانيت كثيرا من الضغوط الرهيبة فى المجلس ولكن كنت قائد عظيم، أشكرك على تحملك ومعاناتك".

وتابع "الحصاوى"، فى كلمته: "أوجه الشكر للمستشار أحمد سعد الدين الأمين العام للمجلس، فالمستشار أحمد سعد الدين بيحبك وبإخلاص، كما أشكر المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، وأشكر زملائى النواب وأقول لكم إن الخلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية، وإن كنت اختلفت مع أحد أقدم اعتذارى.. كلنا إخوات".