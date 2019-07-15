شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الفيدرالى الروسى: كلمة السيسى فى زيارته لبيلاروسيا عالية القيمة والمضمون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال فريد موحاميتشين، نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس الفيدرالى لروسيا الاتحادية، ورئيس مجموعة أصدقاء مصر، لدى الجانب الروسى، إن الوفد الروسى استمع إلى كلمة الرئيس السيسى خلال زيارته الأخيرة لبيلاروسيا، مضيفاً: " نثمنها ونعتبرها كلمة عالية القيمة والمضمون".

وأضاف "موحاميتشين" فى كلمته خلال الاجتماع الثنائى لمجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الروسية، المنعقد اليوم، بمجلس النواب المصرى، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيسة المجموعة لدى الجانب المصرى، أن هناك مزيد من التعاون، خلال الفترة المقبلة فى مجال التعليم، وإنشاء جامعات، وأن لديهم اجتماع مع رئيس جامعة القاهرة، لإنشاء مركز شراكة حضارى بين مصر وروسيا.

وأشار إلى أن الجانب الروسى، احتفل بالذكرى الـ 75 للعلاقات المصرية الدبلوماسية المصرية الروسية، العام الماضى، موجهاً الدعوة لمجموعة الصداقة الروسية فى البرلمان المصرى، لزيارة روسيا سبتمبر المقبل، مقترحاً عمل لجان فرعية منبثقة من جمعية الصداقة، لتعزيز العمل المشترك، وعمل اجتماعات مشتركة للتوسع فى التعاون البرلمانى.

وأكد "موحاميتشين"، على أن الوفد سيبحث مع المؤسسات الحكومية والخاصة فى روسيا مزيد من المساهمة فى المشروعات الاستثمارية فى مصر، متطلعاً إلى توحيد القوانين المصرية الروسية لإزالة كافة الحواجز فى المجال الاقتصادى.

Advertisements



