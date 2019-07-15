ننشر النص الكامل لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بعد إقراره نهائيا من البرلمان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، النص النهائى لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيا خلال جلسته العامة اليوم الاثنين.
وجاء نص مشروع القانون، فى شكله النهائى كالتالى :
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