شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر النص الكامل لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بعد إقراره نهائيا من البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، النص النهائى لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيا خلال جلسته العامة اليوم الاثنين. وجاء نص مشروع القانون، فى شكله النهائى كالتالى : Advertisements

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