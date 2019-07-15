شكرا لقرائتكم خبر عن نائب النوبة: شكر خاص من أهالى الدائرة للرئيس السيسى لإنهاء أزمة المتضررين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النائب ياسين عبد الصبور، عضو البرلمان عن دائرة نصر النوبة، الشكر والتحية للرئيس عبد الفتاح السيسى، لتوجيهه الحكومة بإنهاء أزمة متضررى خزان أسوان والسد العالى من أهالى النوبة، والتحرك الجاد فى هذا الإطار.

وقال عبد الصبور، خلال الجلسة الأخيرة، بدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب، اليوم، الاثنين، "شكر خاص من أهالى النوبة للرئيس عبد الفتاح السيسى لحل أزمة متضررى خزان أسوان والسد العالى".

كما أكد أن المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بذل جهد ملموس فى قضية تعويضات النوبة، وأن وزير العدل بذل جهود كبرى فى حصر مستحقى التعويضات، مطالبا بتفعيل المادة 236 من الدستور فى دور الانعقاد القادم لعودة أبناء النوبة.

وتنص المادة 236 من الدستور على :

تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.