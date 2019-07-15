بريطانيا تتعهد لإيران بالإفراج عن ناقلة النفط المحتجزة في جبل طارق

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أنّ نظيره البريطاني جيرمي هانت، وعده بتسهيل عملية الإفراج عن ناقلة النفط الإيراني المحتجزة في جبل طارق، وذلك حسب ما أفادت "روسيا اليوم".

وكان المتحدث باسم رئيسة الحكومة البريطانية، أكد أنّ احتجاز ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق له علاقة بالعقوبات على سوريا وليس إيران، وتابع: "أصبحنا نشعر بالقلق حيال محاولة إيران اعتراض ناقلة نفط بريطانية في الخليج وندعو لعدم التصعيد، وسنبحث أي طلب أمريكي بتقديم الدعم لواشنطن في الشرق الأوسط".

وتوعد الرئيس الإيراني حسن روحاني، بريطانيا بعواقب وخيمة، بسبب احتجاز ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق.

وفي وقت سابق، هدد الحرس الثوري الإيراني باحتجاز ناقلة نفط بريطانية، ردا على احتجاز ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق، ودعا أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني صباح اليوم، إلى الرد بالمثل على بريطانيا وإيقاف ناقلة نفط بريطانية، وطالبت إيران، بريطانيا، بالإفراج الفوري عن ناقلة النفط المحتجزة.

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واعترضت سلطات جبل طارق سفينة يشتبه بأنّها تنقل نفطا إلى سوريا، وأوضحت بريطانيا أنّ احتجاز ناقلة النفط في جبل طارق رسالة واضحة بعد خرق سوريا للعقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.

وأعلن رئيس حكومة منطقة جبل طارق البريطانية فابيان بيكاردو، اعتراض ناقلة نفط عملاقة يشتبه بنقلها نفطا خاما إلى سوريا، رغم عقوبات الاتحاد الأوروبي.

ولم تحدد السلطات مصدر النفط، لكن النشرة المتخصصة في النقل البحري "لويد ليست"، ذكرت أنّ ناقلة النفط ترفع علم بنما وتنقل نفطا إيرانيا.