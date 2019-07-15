بأمر المحافظ.. إعداد فيلم تسجيلي عن قرية بولاق في الوادي الجديد - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:
أجرى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، جولة تفقدية لقرية بولاق التابعة لمركز الخارجة وذلك للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرية.
ووجه المحافظ بإعداد فيلم تسجيلي عن القرية ومقوماتها وإنجازاتها في كافة القطاعات وعرضه من خلال شاشة تليفزيونية داخل الوحدة وذلك لتعريف الزائرين والمسئولين بإمكانيات القرية البشرية والطبيعية وذلك من خلال إحصائيات كاملة بأعداد القرية والفئات الاجتماعية والسكانية والتعليمية بها.
كما وجه أيضًا برفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك باستخدام وسائل التكنولوجيا في تسجيل الطلبات والشكاوى المقدمة بكافة مراحلها وذلك للتيسير في إنهاء الإجراءات بسهولة والقضاء على الروتين الحكومي.
خلال الجولة تفقد "الزملوط" جمعية تنمية المجتمع المحلي ببولاق وأشاد بمستوى الفتيات العاملات والمنتجات المعروضة بمشغل الجمعية لتصنيع الكليم وقرر منحهم مكافآت مالية تشجيعا لهم على العمل.
وشدد على ضرورة تنظيم معسكرات ودورات تدريبية للفتيات بالمدارس بكافة المشاغل اليدوية بمراكز المدن، وذلك بهدف إحياء الحرف اليدوية والتراثية الواحاتية، كما وجه أيضا برفع كفاءة مسرح الجمعية لاستغلاله كصالة لإقامة المناسبات المختلفة لخدمة أهالي القرية.
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