الدفاع الجوي السعودي يدمر طائرتين بدون طيار أطلقهما الحوثيون

محمد اسماعيل - القاهرة - عدن - (أ ش أ)

أعلنت قوات الدفاع الجوي السعودي تدمير طائرة "مسيرة" أطلقتها ميليشيات الحوثي على مناطق مدنية في خميس مشيط.

وأشارت وزارة الدفاع السعودية ، حسبما ذكرت قناة "العربية" الإخبارية اليوم الإثنين ، إلى أن الدفاعات الجوية دمرت طائرة حوثية مسيرة ثانية في الأجواء اليمنية كانت متجهة نحو السعودية.

وكانت ميليشيا الحوثي قد شنت الإثنين الماضي هجمات جوية على مرابض الطائرات وأهداف عسكرية أخرى في مطار أبها السعودي.