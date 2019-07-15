بالأسماء.. إصابة طفلة وشقيقها بلدغة عقرب في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أصيبت طفلة، وشقيقها، مساء اليوم الاثنين، بلدغة عقرب سام، فيما أصيب طفل ثالث سقط من على جرار زراعي بمحافظة الوادي الجديد.

وتلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارًا من قسم شرطة النجدة، يفيد إصابة 3 أطفال في حاثين منفصلين بمركزي الداخلة والفرافرة.

تبين إصابة الطفلة (مريم صبري محمد - 7 سنوات)، وشقيقها (محمد - 5 سنوات) بمركز الداخلة، بلدغة عقرب سام، فيما أصيب (محمد رضا محمد – 7 سنوات - بقرية اللواء صبيح بالفرافرة) إثر سقوطه من على جرار زراعي، وأصيب بكسر في الضلوع وجرح بالرأس ونزيف داخلي بالبطن، وجرى نقله إلى مستشفى الفرافرة المركزي والتي حولته مباشرة إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.