​جامعة المنيا: "ههيا" خالية من الأمية نهاية يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

قال الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس جامعة المنيا، إن الجامعة أقامت عددا من فصول محو الأمية داخل قرية ههيا التابعة لمركز المنيا، ضمن مشروع محو الأمية بالجامعة بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار لإعلان قرية ههيا خالية من الأمية خلال أعمال القافلة التنموية التي تقيمها الجماعة داخل القرية بنهاية الشهر الجاري.

ويأتي مشروع قافلة جامعة المنيا لقرية ههيا تأكيدًا على دور جامعة المنيا الخدمي تجاه بيئتها المحيطة وابرازًا لدور قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولما تمتلكه الجامعة من مقومات بشرية وعلمية متخصصة في جميع المجالات، وذلك بالتعاون مع محافظة المنيا.

وأكد الدكتور بليغ حمدي المشرف على مشروع محو الأمية بالجامعة، أن طلاب جامعة المنيا يقومون بمحو أمية الدارسين بالقرية، كما يقدم الدكتور إدريس سلطان وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومنسقو المشروع بالكليات كافة التسهيلات والمتابعة اليومية للطلاب الجامعيين والدارسين بفصول محو الأمية بالقرية، تنفيذاً للتوجيهات بإعلان قرية ههيا خالية من الأمية بنهاية الشهر الجاري، إلي جانب قيام طلاب جامعة المنيا بتحسين مهارات القراءة والكتابة والحساب لتلاميذ المرحلة الابتدائية بالقرية.