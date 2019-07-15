النمسا تُحذر السياسين من استهدافهم بطرود مفخخة

حذرت وزارة الداخلية النمساوية من تنامي ظاهرة إرسال خطابات إلى شخصيات سياسية تحمل فى داخلها مواد حارقة، مؤكدة على ورود بلاغات عن حدوث أمور مشابهة فى شركات في قطاع التأمين والمالية.

وأوضح بيان الداخلية ، اليوم الاثنين ، أنه تم تحذير أعضاء البرلمان وموظفيه بصفة خاصة من "البريد المشبوه والذي يحتوي على مواد خطرة" ، وذلك بناء على تحريات ومعلومات تم جمعها عن مرتكبي

هذه الأفعال.وأشارت إلى أن بلاغات وردت عن رسائل بريدية يتم اكتشاف مواد كيميائية خطرة بداخلها تؤدى إلى حروق وتشوهات عند ملامسة الجلد.وتشتبه سلطات التحقيق في أن المراسلات جميعها يمكن أن تكون من مصدر واحد مطالبة بعدم فتح الرسائل المشبوهة وسرعة ابلاغ الشرطة.