مباحثات إماراتية يمنية بشأن الأوضاع الراهنة

أجري ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مباحثات مع رئيس مجلس النواب اليمني سلطان سعيد البركاني ، الذي يزور الإمارات حاليا ، التعاون بين البلدين خاصة في المجالات البرلمانية، إضافة إلى تطورات الأوضاع والمستجدات التي تشهدها الساحة اليمنية.

وأكد الجانبان ، خلال اللقاء الذي عقد بحضور الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية

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، أهمية تعزيز دور مجلس النواب في خدمة القضايا التي تهم الشعب اليمني وتسهم في توفير الأمن والاستقرار واستعادة دور مؤسسات الدولة وخدماتها.



وقال الشيخ محمد بن زايد " إن الحفاظ على أمن اليمن واستقراره ودعم شعبه يعد من الثوابت الراسخة للامارات" ، مشيرا إلى ما يمثله اليمن من أهمية استراتيجية بالنسبة للأمن العربي ، مؤكدا

سعي بلاده إلى أن يعم السلم كامل التراب اليمني وعودة مؤسسات الشرعية إلى ممارسة عملها في أجواء يسودها الاستقرار.



من جانبه ، قال البركاني إن الإمارات سجلت موقفا نبيلا سيخلده التاريخ في دعم الشعب اليمني وحماية عروبة اليمن وتاريخه، معربا عن شكره وتقديره للامارات لكل ما بذلته لدعم الشرعية في اليمن على مختلف الأصعدة والمستويات.



وثمن البركاني مبادرات الإمارات الإنسانية ومشاريعها التنموية وجهودها في دعم وتأهيل الجيش والقوات الأمنية والشرطية في اليمن مما ساهم في عودة الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة ومساعدة الشعب اليمني في تجاوز التحديات التي يواجهها.