تعاون روسي سعودي لإنتاج معدات استخراج النفط

يعقد الصندوق الروسي للإستثمار المباشر والشركة السعودية المملوكة للدولة أرامكو السعودية دراسة مشروع لإنتاج معدات مبتكرة وذلك لاستخراج النفط، والتي تقدر قيمتها بـ 659 مليون دولار، وفقا للبروتوكول النهائي لاجتماع اللجنة الحكومية الدولية المشتركة للبلدي.

وجاء في بروتوكول اللجنة الحكومية الروسية - السعودية المشتركة، ورد نسخة منه لوكالة " سبوتنيك": "انتاج معدات مبتكرة لإنتاج النفط".

ووفقا للوثيقة، يمثل الجانب الروسي فيها الصندوق

الروسي للاستثمار المباشر، والجانب السعودي أرامكو السعودية بالاشتراك مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وتقدر تكلفة المشروع بـ 659 مليون دولار.

وأضافت الوثيقة "وقع الصندوق الروسي للاستثمار المباشر والشركة السعودية المملوكة للدولة أرامكو السعودية بالاشتراك مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي الشروط الرئيسية لصفقة شراء حصة في شركة "نوفوميت" لخدمات حقول

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النفط".

ويتفاوض صندوق الاستثمار المباشر الروسي مع شركة أرامكو السعودية وشركة النفط الحكومية السعودية وصندوق الاستثمارات العامة على شراء حصة "روسنانو" في "نوفوميت".

وأنشأت اللجنة الحكومية الروسية السعودية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، في أكتوبر 2002، وعقد الاجتماع الخامس للجنة في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 ، في الرياض. ويترأس اللجنة وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد الفالح.

وكان الاجتماع الخامس للجنة السعودية - الروسية المشتركة عُقد في الرياض، في نوفمبر 2017.