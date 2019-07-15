اخبار العالم

ماي تهاجم ترامب وتصف تغريداته الأخيرة بـ غير المقبولة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اعتبرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الاثنين، تغريدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي دعا فيها نائبات ديمقراطيات في الكونجرس إلى "العودة من حيث أتين"، بأنها "غير مقبولة على الإطلاق".

وقال المتحدث باسم رئيسة الحكومة البريطانية للصحفيين إن ماي تعتبر "اللغة التي تم استخدامها للحديث عن أولئك النساء غير مقبولة على الإطلاق"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وكان ترامب طالب، الأحد، عضوات ديمقراطيات في مجلس النواب من أصول أجنبية لم يسمهن، إلى "العودة من حيث أتين"، مما دفع مسؤولين ديمقراطيين رفيعين إلى اتهامه بالعنصرية.

وأشار ترامب في تغريدة إلى "عضوات كونغرس ديمقراطيات تقدميات"، ما بدا وكأنه يقصد مجموعة من الشابات المتحررات ذوات الأصوات الكثيرة، واللواتي دخلن مجلس النواب للمرة الأولى مثل

Advertisements
ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز المولودة في نيويورك، والتي تنحدر من أصول بورتوريكية، وغيرها.

ولم يعمد ترامب إلى تسمية أي منهن، لكنه قال: "إنهن أتين في الأصل من بلدان ذات حكومات كارثية بالمطلق هي الأسوأ والأكثر فسادا وعدم كفاءة في العالم".

وأضاف أنهن "يخبرن شعب الولايات المتحدة، أعظم وأقوى أمة على الأرض، كيف يجب أن ندير حكومتنا".

واستطرد متسائلا: "لماذا لا يعدن ويساعدن في إصلاح الأماكن الفاشلة التي أتين منها حيث تتفشى الجريمة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماي تهاجم ترامب وتصف تغريداته الأخيرة بـ غير المقبولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا