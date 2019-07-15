20 مليون طفل في العالم فقدوا لقاحات منقذة للحياة العام الماضي

أعلنت منظمتا "الصحة العالمية" و"يونيسيف"، أن 20 مليون طفل، أي أكثر من 1 من كل 10 أطفال، فقدوا في العام الماضي، لقاحات منقذة للحياة، مثل لقاح الحصبة والدفتريا والتيتانوس، وذلك بسبب الصراعات أو عدم المساواة.

وقال التقرير الصادر اليوم في جنيف في هذا الخصوص، إن تغطية التطعيم بثلاث جرعات للدفتريا والتيتانوس وجرعة واحدة من لقاح الحصبة توقفت عند حوالى 86% منذ عام 2010، وهي نسبة غير كافية، إذ توجد حاجة إلى تغطية بنسبة 95% على الصعيد العالمي من أجل الحماية من تفشي الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.

وأوضح تيدروس ادهانوم غبريسيس مدير "منظمة الصحة العالمية"، أنه غالباً ما يكون الأشخاص الأكثر تعرضاً للخطر هم الأشد فقراً والأكثر تهميشاً والذين يعيشون في مناطق الصراع أو يجبرون على ترك منازلهم، مشيراً إلى أن البيانات الجديدة تشير إلى أن معظم الأطفال غير المحصنين يعيشون فى أفقر البلدان.