مقتل 11 شخصاً جراء انفجار قنبلة جنوبي أفغانستان

قتل 11 مدنياً على الأقل وأصيب العشرات بجروح، اليوم الإثنين، عندما انفجرت قنبلة زرعتها "حركة طالبان"، بحسب مسؤولين، في جنوب أفغانستان لدى مرور العربة التي كانوا فيها.

وتأتي الحادثة بعد أسبوع على إعلان مسؤولين أفغان ومن "طالبان" عن "خطة طريق للسلام" تعهدوا فيها تجنب سقوط ضحايا من المدنيين.

ووقع الانفجار حوالى الساعة الثانية بعد الظهر (09:30 ت غ) عندما مرت عربة تقل العديد من الركاب على قنبلة زرعتها الحركة على جانب الطريق، بحسب قائد الشرطة المحلية تادين خان.

ولم يتضح على الفور إذا كان الضحايا على متن حافلة أو في الجزء الخلفي من شاحنة كبيرة.

وقال خان "إثر الانفجار، استشهد 11 شخصاً وأصيب 34 آخرين بجروح. من بين الضحايا نساء وأطفال".

Advertisements

اقرأ أيضاً... قتلى من قوات الأمن في هجوم استهدف فندقاً غرب أفغانستان

وأكد المتحدث العسكري الأفغاني أحمد صادق عيسى الحصيلة، فيما قال حاكم ولاية قندهار حياة الله حياة إن 13 شخصاً قتلوا. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار، كما لم يصدر أي بيان عن "طالبان".

وأفغانستان مزروعة بالألغام والصواريخ والقنابل البدائية وقذائف الهاون غير المنفجرة التي خلفتها سنوات النزاع. وكثيراً ما يقوم أطفال بالتقاطها بدافع الفضول.

وتقول الأمم المتحدة أن قرابة 4 آلاف مدني، بينهم أكثر من 900 شخص، قتلوا في أفغانستان العام الماضي فيما أصيب 7 آلاف بجروح، ما يجعله العام الأكثر دموية بالنسبة للمدنيين في النزاع الأفغاني.