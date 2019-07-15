رئيس "الانتقالي السوداني" يلتقي المبعوث الأميركي

التقى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي، بالسودان، اليوم الإثنين، المبعوث الأميركي الخاص للسودان دونالد بوث.

وتناول اللقاء تطورات عملية المباحثات الجارية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير والرامية إلى التوصل لاتفاق يتم بموجبه تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية.

ونقل بيان، نُشر على الصفحة الرسمية للمجلس العسكري على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن المبعوث الأميركي القول، إن اللقاء كان جيداً ومثمراً، وعبر عن تفاؤله "بقرب تحقيق السودانيين لأحلامهم بتشكيل حكومة بقيادة مدنية ورئيس وزراء مستقل".

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وكشف المبعوث الأميركي أنه بصدد التحدث مع جميع الأطراف في هذا الشأن. وأوضح أن "الولايات المتحدة مهتمة وملتزمة بمساعدة السودانيين في الوصول لاتفاق بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية، وأنها تريد أن ترى السودان وقد تجاوز المرحلة الحالية".

وأضاف أن "الولايات المتحدة ستعمل مع شركاء السودان الدوليين الآخرين للتأكد من أن السودانيين حققوا اختراقاً في هذا الشأن، حتى يتسنى دعمهم من المجتمع الدولي".