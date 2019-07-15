الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية في صعدة

أعلنت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم الاثنين، تحقيق تقدم جديد وتحرير مواقع استراتيجية في محافظة صعدة شمال اليمن.
وذكر موقع الجيش "سبتمبر نت"، أن القوات تمكنت من تحرير مواقع مهمة في جبهة الصفراء، بعد مواجهات عنيفة.
وأضاف أن القوات نجحت "في عملية مباغتة ونوعية من السيطرة على سلسلة تباب مكحلات وتبة راكان وجبل نواف الاستراتيجي في اتجاه وادي الاشر".
وأسفرت المواجهات عن مقتل وجرح عدد من ميليشيات الحوثي.
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