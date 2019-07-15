أعلنت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم الاثنين، تحقيق تقدم جديد وتحرير مواقع استراتيجية في محافظة صعدة شمال اليمن. وذكر موقع الجيش "سبتمبر نت"، أن القوات تمكنت من تحرير مواقع مهمة في جبهة الصفراء، بعد مواجهات عنيفة. وأضاف أن القوات نجحت "في عملية مباغتة ونوعية من السيطرة على سلسلة تباب مكحلات وتبة راكان وجبل نواف الاستراتيجي في اتجاه وادي الاشر". Advertisements وأسفرت المواجهات عن مقتل وجرح عدد من ميليشيات الحوثي. اقرأ أيضاً..."الشرعية اليمنية" تتقدم في "ناطع" بالبيضاء

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية في صعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.