وزير الخارجية الأميركي يبدي تشككه في عرض إيران إجراء محادثات

رفض وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، عرض الرئيس الإيراني حسن روحاني القاضي بإجراء محادثات بين إيران وأميركا، في حال رفعت الأخيرة العقوبات وعادت إلى الاتفاق النووي.

وأبدى بومبيو تشككه في العرض الإيراني، وقال لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، الاثنين "نفس العرض الذي طرح على جون كيري وبارك أوباما" مشيراً إلى وزير خارجية ورئيس الولايات المتحدة السابقين.

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وأضاف "الرئيس ترامب سيتخذ بوضوح القرار النهائي. ولكن هذا طريق سارت فيه الإدارة السابقة وأدى إلى الاتفاق النووي الإيراني الذي ترى هذه الإدارة والرئيس ترامب وأنا أنه كارثة".

وقالت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، الأحد إنها قلقة من تصعيد التوتر في الخليج ومن مخاطر انهيار الاتفاق النووي مع إيران، داعية لاستئناف الحوار بين كل الأطراف.

وأضافت الدول الأوروبية الثلاث في بيان مشترك صدر عن مكتب الرئيس الفرنسي "نؤمن بأن الوقت قد حان للتصرف بمسؤولية والبحث عن سبل لوقف تصعيد التوتر واستئناف الحوار".

وبالرغم دعوته لإجراء محادثات مع زعماء إيران، قال ترامب يوم الأربعاء إن العقوبات الأميركية على إيران "ستزيد قريباً وبشكل كبير".

وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وبلغ ذروته مع اعتزام الولايات المتحدة شن ضربات جوية على إيران الشهر الماضي وتراجع ترامب عن ذلك في اللحظة الأخيرة.

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وقالت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، التي تحاول إنقاذ الاتفاق النووي بحماية الاقتصاد الإيراني من العقوبات، في بيانها المشترك "المخاطر تستدعي من كل أطراف الاتفاق، التوقف والنظر في التداعيات المحتملة للإجراءات التي اتخذتها".

وقال مسؤولون أميركون لرويترز يوم الخميس، إن واشنطن قررت في الوقت الحالي عدم معاقبة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على الرغم من تصريح وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في 24 يونيو إن عقوبات أميركية ستصدر بحق ظريف خلال أيام، وقال مسؤولون أميركيون يوم الأحد إنهم منحوا ظريف تأشيرة لحضور اجتماع في مقر الأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع.

قال بومبيو لواشنطن بوست إنه منح هذه التأشيرة ولكنه فرض قيوداً على تحركات ظريف أثناء وجوده في نيويورك ولن يُسمح له إلا بالتنقل بين مقر الأمم المتحدة والبعثة الإيرانية التي تبعد عن المقر ست بنايات ومقر إقامة السفير الإيراني بالأمم المتحدة.

وقالت واشنطن بوست إن بومبيو امتنع عن التعليق عندما سئل عما إذا كان سيحاول هو أو أي مسؤول أميركي آخر التحدث مع ظريف هذا الأسبوع أو في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر .

وتستهدف العقوبات الأميركية، مصدر تدفق العائد الأجنبي الرئيسي لإيران المتمثل في صادرات النفط الخام، لردعها من الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وكانت طهران رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم لأعلى من مستوى 3.67 في المئة الذي يجيزه الاتفاق النووي.