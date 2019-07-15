كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إثيوبيا.. مقتل ثلاثة في تبادل لإطلاق النار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول اثيوبي اليوم الاثنين ان تبادل لاطلاق النار في ولاية امهرة الاثيوبية الواقعة في الجزء الشمالي من البلاد خلف ثلاثة قتلى.

وذكرت وكالة أنباء إثيوبيا الحكومية أن والين دانيو، كبير مفتشي الشرطة بإدارة شرطة مدينة باهر دار في ولاية أمهرة الإقليمية قال إن تبادل إطلاق النار حدث بعد ظهر يوم الأحد عندما كانت قوات الأمن تحاول القبض على مشتبه في ارتكاب جريمة قتل.

وقال دانيو، إن اثنين من القتلى من قوات الأمن بينما الميت الثالث كان من أقرباء المشتبه به.

كما تبحث الشرطة الشرطة حاليا عن المشتبه به الذي فر بعد فترة وجيزة من تبادل لاطلاق النار.

وكانت مدينة بحر دار مركزًا لمحاولة الانقلاب الفاشلة في 22 يونيو والتي خلفت العشرات من القتلى بمن فيهم رئيس ولاية أمهرة الإقليمية أمباتشو ميكونين.

