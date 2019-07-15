كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير: يجب على زامبيا إشراك الصين في مشاريع البنية التحتية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال خبير زامبي اليوم الاثنين إن إشراك الصينيين في إقامة الصناعات التحويلية يجب أن يكون الطريق إلى الأمام وطريقة جيدة لتعزيز العلاقات بين الصين وزامبيا التي امتدت لأكثر من 55 عامًا.

وقال الخبير الاقتصادي المقيم في زامبيا، ميسيتش موانزا، إن الصين كانت متاحة دائمًا لزامبيا على مر السنين، وأن زامبيا ستحقق جيدًا للبدء في إشراك الصين بالكامل والعمل على تشجيع المزيد من الاستثمارات الصينية خاصة في قطاع الصناعات التحويلية.

كما أشار موانزا، وهو دبلوماسي سابق ومدير سابق لمعهد زامبيا للدراسات الدولية والدراسات الدولية (ZIDIS)، إلى أن معظم الارتباط مع الصين في السنوات الأخيرة كان في تطوير البنية التحتية.

وقال موانزا "لكن بعد ذلك، نحتاج إلى خنق كامل والبدء في إشراك الصينيين وجعلهم ينشئون مصانع ويساهمون في خلق وظائف مستدامة حتى يتسنى لنا الحصول على مجموعة أوسع من توزيع الدخل".

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ووفقا له، ستحسن الصين أيضا النظر في الاستثمار في تجهيز عصائر الفاكهة من مجموعة من الفواكه الموسمية، العضوية، والتي تذهب دون داع في جميع أنحاء زامبيا.

و أضاف موانزا "هناك الكثير من المانجو والغوافة والأناناس التي يمكن أن تصنع منها عصائر الفاكهة وهريسها. فالمقاطعة الشمالية الغربية، على سبيل المثال، لديها أناناس ينمو بشكل طبيعي، سيكون من الجيد إنشاء مصنع ينتج قطع أناناس معلبة للتصدير، وقال موانزا إن المحافظات لديها الكثير من المانجو التي تهدر كل عام، إنها فرص استثمارية ".

وقال كذلك إن هناك حاجة لتشجيع المستثمرين للمساعدة في تجديد الصناعات التي كانت ذات يوم تزود المجتمعات المحلية بالعمالة وتساهم في عائدات التصدير للبلاد.

كما أكد على الحاجة إلى تشجيع الصينيين على الاستثمار في مناطق الإنفاق، مشيرا إلى أن الموارد موجودة حتى في المناطق الريفية.

