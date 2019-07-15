عاجل- في رد غامض.. رونار يخرج عن صمته ويكشف حقيقة رحيله عن تدريب “الأسود”

في تدوينة غامضة، وفي أول خروج له، على صفحته الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أكد الفرنسي هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، لقاءه مع فوزي لقجع، على خلفية المشاركة المتواضعة في “كان” مصر، دون اتخاد أي قرارات.

وكتب رونار، قبل قليل، على صفحته الرسمية قائلا: ” بطلب مني، التقيت مع السيد فوزي لقجع، رئيس الجامعة، لقد تحدثنا عن المنافسة التي اقتربت من الانتهاء، لقد تحدثنا أيضا عن المستقبل، وقد أطلعته على وجهة نظري، وقد اتفقنا على عدم الخروج بأي تصريح للعلن”.

رد رونار، وتدوينته الغامضة، جاءت بعد دقائق قليلة، من بلاغ الجامعة، والذي نفت من خلاله، إقالة المدرب الفرنسي، بعد المشاركة المتواضعة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم، بمصر.