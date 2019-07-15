دواء حيوي لمرضى الغدة الدرقية ينفذ من الأسواق المغربية..ومسؤول بوزارة الصحة: المغرب مرتبط بالسوق العالمي

مجددا، تعالت أصوات الأطباء للتحذير من انقطاع دواء يعد العلاج الرئيسي لمرضى الغدة الدرقية، وسط توالي انقطاعات أدوية حيوية عن الصيدليات المغربية، وتحذيرات الأطباء من انعكاس ذلك على صحة المغاربة.

وفي ذات السياق، خرجت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، بتوضيحات على لسان البروفيسور جمال توفيق مدير الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، توضح فيها حقيقة الانقطاعات المتكررة للأدوية من السوق المغربية.

وقال توفيق في حديثه لـ”اليوم 24″ اليوم الإثنين، إن دواء ” Levothyrox” يتوفر عادة بثلاثة مقاييس، مقياس 25 ملغرام و50 ملغرام و100 ملغرام و200 ملغرام، مقرا أن مقياس 200 ملغرام غير متوفر فعليا في السوق المغربية.

وفي ذات السياق، أضاف توفيق أن هذا الدواء الذي يضم هرمونات طبيعية لتعويض الخصاص بالنسبة لمرضى الغدة الدرقية، يمكنهم تعويض مقياس 200 ملغرام بمقاييس أخرى قال إنها تتوفر في السوق المغربية.

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وعن انقطاع هذا الدواء الحيوي عن السوق المغربية، يقول المسؤول في وزارة الصحة، إن المختبر الذي يعد هذا الدواء عالميا سبق له أن أخبر المغرب بانقطاعه إلى حين نهاية شهر غشت الجاري، مضيفا أن المغرب لا يمكنه حل مشاكل مثل هذه الأدوية التي يكون انقطاعها عالميا وليس محليا، مؤكدا أن هناك احتمال لتتوالى هذه الحالات بسبب الارتباط المغربي بالسوق العالمي للأدوية.