وزيرة الدفاع الألمانية تستقيل لتتفرغ للمفوضية الأوروبية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تنوي وزيرة الدفاع الألمانية، أورسولا فون دير لاين، الاستقالة من منصبها، للتفرغ لمنصبها الجديد رئيسة للمفوضية الأوروبية، خلفا لجان كلود يونكر.

وقال وزيرة الدفاع، اليوم الإثنين، إنها ستستقيل من منصبها في حكومة المستشارة، أنغيلا ميركل، كي تركز على مهام منصبها الجديد كرئيسة للمفوضية الأوروبية، أعلى مناصب الاتحاد الأوروبي.

وكتبت فون دير لاين عبر "تويتر" اليوم "غدا سأطلب ثقة البرلمان الأوروبي، بغض النظر عن النتيجة، سأتنحى كوزيرة للدفاع الأربعاء كي أخدم أوروبا بكل قوتي".

ومن المتوقع أن يصوت الاتحاد الأوروبي، غدا الثلاثاء، لتأكيد اختيارها رئيسة للمفوضية الأوروبية.

يذكر أ، فون دير لاين (60 عاما) كانت الحل الوسط الذي توصل إليه قادة الاتحاد الأوروبي في اللحظات الأخيرة كي تخلف جان كلود يونكر.