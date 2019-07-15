وأضاف أن "هذه الحالة انعكست بصورة سلبية تماماً على المواطن العراقي واصبح من المحال أن ينال المواطن البسيط وكبير السن فرصته بأداء هذا الفرض العظيم الذي فرضه الله على المسلمين وذلك بسبب سرقة مقعده بصورة غير مباشرة".
وحمل الجنابي، هيئة الحج والعمرة العراقية "مسؤولية متابعة هذا الأمر وكشف المتلاعبين الذين يقومون باستغلال عواطف المسلمين تجاه هذه الشعيرة المباركة"، مبيناً أنه "يتوجب على السفارة السعودية التوقف عن الكيل بمكيالين وابعاد تلك الجهات المشبوهة التي تتاجر بهذا الركن العظيم من اركان ديننا الحنيف".
وأوضح، أن "هذه المسؤولية الجسيمة يجب ان توزع بعدالة وبميزان القسطاس حيث ان بعض الأشخاص المقربين من السفارة مستمرين باستغلال تلك العلاقة ويحصلون على سمة اداء الفريضة المباركة ويتاجرون بها وفقا لمقاييس غريبة عن كل ما هو معروف ومعمول به سابقاً".
وتابع الجنابي، انه "كان من الأجدى نفعاً والأعم فائدة ان تبادر السفارة بارسال هذه المقاعد التي منحت نفاقا لتلك الجهات المشبوهة، ومن اجل المجاملة لا أكثر وأن اغلب تلك الجهات بعيدة عن الالتزام الديني".
وبيّن أنه "كان الأجدر بالسفارة إرسالها الى هيئة الحج والعمرة لتوزيعها على مستحقيها الحقيقين"، داعياً هيئة الحج والعمرة، إلى "التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الخارجية للتعاون معاً مع السفارة السعودية والعمل على ارسال المتعففين من ابناء بلدنا الذين لا يقدرون على اداء فريضة الحج دون ابداء مساعدة الحكومة العراقية اليهم واعتبار هذا الأمر بادرة طيبة نحو ابناء شعبنا العراقي".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب يكشف عن منح سمات دخول لأداء مناسك الحج لجهات مجهولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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