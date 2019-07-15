نائب يكشف عن منح سمات دخول لأداء مناسك الحج لجهات مجهولة

وقال الجنابي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "جهات قريبة من السفارة السعودية بالعراق قامت بالعمل على منح سمة الدخول لأداء مناسك الحج إلى جهات مشبوهة تقوم بالمتاجرة بأسم الدين من خلال توزيع سمات الحج حسب المنسوبية والمحسوبية وظهور حالة مرفوضة تماماً ويندى لها جبين المسلمين ألا وهي ظاهرة الحج التجاري حيث بلغت كلفة الحج التجاري في العراق والعاصمة بغداد على وجه الخصوص اعلى من عشرة آلاف دولار للحاج الواحد".وأضاف أن "هذه الحالة انعكست بصورة سلبية تماماً على المواطن العراقي واصبح من المحال أن ينال المواطن البسيط وكبير السن فرصته بأداء هذا الفرض العظيم الذي فرضه الله على المسلمين وذلك بسبب سرقة مقعده بصورة غير مباشرة".

وحمل الجنابي، هيئة الحج والعمرة العراقية "مسؤولية متابعة هذا الأمر وكشف المتلاعبين الذين يقومون باستغلال عواطف المسلمين تجاه هذه الشعيرة المباركة"، مبيناً أنه "يتوجب على السفارة السعودية التوقف عن الكيل بمكيالين وابعاد تلك الجهات المشبوهة التي تتاجر بهذا الركن العظيم من اركان ديننا الحنيف".



وأوضح، أن "هذه المسؤولية الجسيمة يجب ان توزع بعدالة وبميزان القسطاس حيث ان بعض الأشخاص المقربين من السفارة مستمرين باستغلال تلك العلاقة ويحصلون على سمة اداء الفريضة المباركة ويتاجرون بها وفقا لمقاييس غريبة عن كل ما هو معروف ومعمول به سابقاً".

وتابع الجنابي، انه "كان من الأجدى نفعاً والأعم فائدة ان تبادر السفارة بارسال هذه المقاعد التي منحت نفاقا لتلك الجهات المشبوهة، ومن اجل المجاملة لا أكثر وأن اغلب تلك الجهات بعيدة عن الالتزام الديني".

وبيّن أنه "كان الأجدر بالسفارة إرسالها الى هيئة الحج والعمرة لتوزيعها على مستحقيها الحقيقين"، داعياً هيئة الحج والعمرة، إلى "التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الخارجية للتعاون معاً مع السفارة السعودية والعمل على ارسال المتعففين من ابناء بلدنا الذين لا يقدرون على اداء فريضة الحج دون ابداء مساعدة الحكومة العراقية اليهم واعتبار هذا الأمر بادرة طيبة نحو ابناء شعبنا العراقي".