القوات الامنية تضبط سيارة مفخخة شرقي بغداد

افاد مصدر في الشرطة، الاثنين، بأن قوة امنية ضبطت سيارة مفخخة شرقي بغداد، وتعمل على تفكيكها.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الامنية ضبطت، اليوم، عجلة مفخخة كانت مركونة على جانب الطريق ضمن منطقة النعيرية شرقي بغداد".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القوة تعمل الان على تفكيكها".
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