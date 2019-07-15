رئيس مجلس القضاء يبحث في طهران سبل تطبيق الاتفاقيات المبرمة مع ايران

بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، الاثنين، في طهران سبل تطبيق الاتفاقيات المبرمة مع ايران.

وقال المجلس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزير العدل في جمهورية الإسلامية الإيرانية علي رضا أوايي استقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان والوفد المرافق له في مقر وزارة العدل الإيرانية".

وأضاف البيان أنه "تم التباحث حول سبل تطبيق الاتفاقيات النافذة المبرمة مع الجمهورية الإسلامية وتطوير العلاقات الثنائية بين الطرفين بما يخدم مصلحة الدولتين الجارتين".