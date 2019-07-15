عدنان حمد يقدم مقترحاً لتطوير كرة القدم في العراق

2019-07-15 | 17:56
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قدم مدرب المنتخب الوطني الاسبق ومحلل قنوات بين سبورت القطرية عدنان حمد، الاثنين، مقترحاً لتطوير كرة القدم في العراق.
وقال حمد في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "مبروك لنادي الشرطة الفوز ببطولة الدوري، بطولة مستحقة.. الدوري العراقي الاطول في العالم يحتاج الى اعادة تنظيم وبرمجة وتقليص عدد الاندية الى ١٦ ناديا ليعطي الفائدة الفنية المطلوبة لتطوير كرة القدم في العراق".
وتوج فريق الشرطة، بلقب الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم للموسم الحالي 2018/2019، وذلك قبل جولتين من نهاية المسابقة، ورغم خسارته خارج أرضه بهدف نظيف أمام الميناء ضمن الجولة السابعة عشرة من المرحلة الثانية، في المباراة التي أقيمت على ملعب الفيحاء.
واستفاد لاعبو 'القيثارة' من خسارة فريق القوة الجوية بهدفين لهدف أمام النفط ليتوج الشرطة باللقب رسمياً قبل جولتين، بعد أن وصل للنقطة 86، إذ خسر مباراتين فقط طوال مشواره.
وتوج فريق الشرطة، بلقب الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم للموسم الحالي 2018/2019، وذلك قبل جولتين من نهاية المسابقة، ورغم خسارته خارج أرضه بهدف نظيف أمام الميناء ضمن الجولة السابعة عشرة من المرحلة الثانية، في المباراة التي أقيمت على ملعب الفيحاء.
واستفاد لاعبو 'القيثارة' من خسارة فريق القوة الجوية بهدفين لهدف أمام النفط ليتوج الشرطة باللقب رسمياً قبل جولتين، بعد أن وصل للنقطة 86، إذ خسر مباراتين فقط طوال مشواره.
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