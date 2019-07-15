الاتحاد الاوروبي يدعو للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران

دعا الاتحاد الاوروبي، الاثنين، الى الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران، مطالبة إيران بمراجعة إجراءاتها الأخيرة بشأن الاتفاق. وقالت المفوضة العليا لشؤون الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني خلال مؤتمر صحافي في بروكسل، إنه "يجب الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران"، مشيرة الى أن "الآلية المالية مع إيران متاحة لمشاركة دول أخرى". وأضافت "نريد من إيران العودة للالتزام بالاتفاق النووي"، مطالبة إيران بـ"مراجعة إجراءاتها الأخيرة بشأن الاتفاق النووي".

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