السامرائي يؤكد ضرورة الإسراع بتنفيذ متطلبات 'سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية'

أكد رئيس لجنة "سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية" النيابية مثنى عبد الصمد السامرائي، الاثنين، على ضرورة الإسراع بتنفيذ متطلبات اللجنة، فيما أشار إلى تخصيص مبالغ جيدة للوفاء بمتطلبات تنفيذ القانون.
وأوضح السامرائي خلال الاجتماع أنه "من الضروري بمكان الإسراع بتنفيذ متطلبات القانون المتعلق بسامراء وإنجاز المشاريع التي تخدم المدينة وأهلها وزوارها وبما ينسجم مع مكانتها الدينية والحضارية، ويعكس تاريخها العظيم ويتناسب مع احتضانها للإمامين العسكريين (عليهما السلام) وللعديد من المعالم التاريخية".
ودعا السامرائي، اللجنتين النيابية والتحضيرية إلى "ضرورة تكثيف الاجتماعات ووضع خطة عمل على عدة مراحل لتنفيذ المشاريع المطلوبة وفقاً للأولويات التي يتم الاتفاق عليها، وبسقوف زمنية معروفة وضمن إجراءات شفافة تضمن نزاهة وكفاءة التنفيذ"، مشيراً إلى أن "اللجنة المالية النيابية تمكنت من تخصيص مبالغ جيدة للوفاء بمتطلبات تنفيذ القانون".
وأكد السامرائي أن اللجنة النيابية المشرفة على تنفيذ القانون تدعم بكل ما تستطيع اللجنة التحضرية التي يرأسها رئيس الجامعة كي تؤدي التزاماتها وفق السقوف الزمنية التي يتم تحديدها وبما يحقق الأهداف السامية للمشروع خدمةً لمدينة سامراء ومحافظة صلاح الدين .
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