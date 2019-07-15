السامرائي يؤكد ضرورة الإسراع بتنفيذ متطلبات 'سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية'

وذكر مكتب السامرائي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "اللجنة النيابية المشرفة على تنفيذ قانون (سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية) عقدت اجتماعاً مشتركاً مع رئيس وأعضاء اللجنة التحضيرية لتنفيذ القانون اليوم، في مبنى رئاسة جامعة سامراء ، حيث تمت مناقشة الإجراءات الواحبة لتنفيذ متطلبات القانون".وأوضح السامرائي خلال الاجتماع أنه "من الضروري بمكان الإسراع بتنفيذ متطلبات القانون المتعلق بسامراء وإنجاز المشاريع التي تخدم المدينة وأهلها وزوارها وبما ينسجم مع مكانتها الدينية والحضارية، ويعكس تاريخها العظيم ويتناسب مع احتضانها للإمامين العسكريين (عليهما السلام) وللعديد من المعالم التاريخية".

ودعا السامرائي، اللجنتين النيابية والتحضيرية إلى "ضرورة تكثيف الاجتماعات ووضع خطة عمل على عدة مراحل لتنفيذ المشاريع المطلوبة وفقاً للأولويات التي يتم الاتفاق عليها، وبسقوف زمنية معروفة وضمن إجراءات شفافة تضمن نزاهة وكفاءة التنفيذ"، مشيراً إلى أن "اللجنة المالية النيابية تمكنت من تخصيص مبالغ جيدة للوفاء بمتطلبات تنفيذ القانون".



وأكد السامرائي أن اللجنة النيابية المشرفة على تنفيذ القانون تدعم بكل ما تستطيع اللجنة التحضرية التي يرأسها رئيس الجامعة كي تؤدي التزاماتها وفق السقوف الزمنية التي يتم تحديدها وبما يحقق الأهداف السامية للمشروع خدمةً لمدينة سامراء ومحافظة صلاح الدين .