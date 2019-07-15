الان تتابع الاتحاد الأوروبي يتخذ إجراءات عقابية ضد تركيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 11 دقيقة - 7:18 م, 15 يوليو 2019 م التعليقات: 0 أردوغان أعلن الاتحاد الأوروبي، اتخاذ إجراءات عقابية ضد تركيا بسبب التنقيب عن الغاز قبالة سواحل.

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