الكويت تسلم عناصر الخلية الإرهابية التابعة للإخوان إلى مصر

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، أن الكويت سلمت إلى السلطات المصرية ثمانية أشخاص ينتمون إلى خلية إرهابية على صلة بجماعة الإخوان بعد إلقاء القبض عليهم على أراضيها.

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وكانت وزارة الداخلية الكويتية، قالت الجمعة، إن المصريين المقبوض عليهم ينتمون إلى “خلية إرهابية” تتبع جماعة الإخوان

المسلمين، مضيفة أن المقبوض عليهم فروا إلى الكويت بعد صدور أحكام قضائية بحقهم في مصر بعضها وصل إلى السجن لمدة 15 عامًا.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن خالد الجار الله نائب وزير الخارجية، قوله في وقت متأخر، أمس الأحد، إن بلاده سلمت المقبوض عليهم إلى مصر بموجب الاتفاقيات المشتركة بين الجانبين.

وقالت وزارة الداخلية، إن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن أعضاء آخرين في الخلية.