اخبار العالم

توغل إسرائيلي في قطاع غزة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن توغل إسرائيلي في قطاع غزة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (رفح)

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الإثنين)، في أراضي المواطنين الفلسطينيين الزراعية شرق مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، وقامت بأعمال تجريف وسط إطلاق نار في المنطقة.

وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان أن عدداً من آليات الاحتلال توغلت لمسافة تزيد عن مئة متر في أراضي المواطنين الفلسطينيين الزراعية على مقربة من الشريط الحدودي شرق رفح، انطلاقًا من المواقع العسكرية خلف السياج الحدودي.

من جهتها أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية انتهاكات الاحتلال وجرائمه اليومية المتواصلة، وعدتها تمادياً في التغول الإسرائيلي على الشعب وأرضه واستفراداً عنيفاً بحقوقه العادلة والمشروعة.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم، إن تخاذل المجتمع الدولي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالحالة في فلسطين المحتلة خاصة القرار 2334، وعدم مساءلة ومحاسبة قادة الاحتلال على انتهاكاتهم، تُشكل غطاء يُشجع الاحتلال على تنفيذ مخططاته وبرامجه الاستعمارية على حساب الحق الفلسطيني.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توغل إسرائيلي في قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا