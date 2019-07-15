شكرا لقرائتكم خبر عن توغل إسرائيلي في قطاع غزة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (رفح)

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الإثنين)، في أراضي المواطنين الفلسطينيين الزراعية شرق مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، وقامت بأعمال تجريف وسط إطلاق نار في المنطقة.

وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان أن عدداً من آليات الاحتلال توغلت لمسافة تزيد عن مئة متر في أراضي المواطنين الفلسطينيين الزراعية على مقربة من الشريط الحدودي شرق رفح، انطلاقًا من المواقع العسكرية خلف السياج الحدودي.

من جهتها أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية انتهاكات الاحتلال وجرائمه اليومية المتواصلة، وعدتها تمادياً في التغول الإسرائيلي على الشعب وأرضه واستفراداً عنيفاً بحقوقه العادلة والمشروعة.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم، إن تخاذل المجتمع الدولي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالحالة في فلسطين المحتلة خاصة القرار 2334، وعدم مساءلة ومحاسبة قادة الاحتلال على انتهاكاتهم، تُشكل غطاء يُشجع الاحتلال على تنفيذ مخططاته وبرامجه الاستعمارية على حساب الحق الفلسطيني.