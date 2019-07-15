شكرا لقرائتكم خبر عن بخاري: مستقبل واعد ينتظر العلاقات السعودية - اللبنانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (بيروت)

قال السفير السعودي في لبنان وليد بخاري اليوم (الإثنين)، إن الزيارة التي يقوم بها ثلاثة من رؤساء الوزراء اللبنانيين السابقين إلى السعودية تبشر بتعزيز العلاقات بين البلدين.

ونقل الموقع الإلكتروني لتلفزيون إل.بي.سي اللبناني عن بخاري قوله:«إن زيارة رؤساء الحكومات السابقين إلى السعودية تحمل في طياتها ملامح مستقبل واعد لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين».