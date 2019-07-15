شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأمريكي يصل السودان والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (الخرطوم)بدأ المبعوث الأمريكي للسودان دونالد بوث اليوم (الإثنين)، زيارة رسمية إلى السودان، حيث انخرط فور وصوله في محادثات مكثفة مع عدد من الأطراف المهمة، بدأها برئيس حزب الأمة الصادق المهدي.
وقد التقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان اليوم، المبعوث الأمريكي الخاص للسودان.
وتناول اللقاء تطورات عملية المباحثات الجارية بين المجلس العسكري الانتقالي، وقوى الحرية والتغيير، بهدف التوصل لاتفاق يتم بموجبه تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية.
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