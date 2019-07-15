شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 11 أفغانياً بانفجار قنبلة زرعتها طالبان والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (قندهار)قتل 11 مدنياً على الأقل وأصيب العشرات بجروح اليوم (الإثنين)، عندما انفجرت قنبلة زرعتها حركة طالبان (المناوئة للحكومة)، بحسب مسؤولين، في جنوب أفغانستان لدى مرور العربة التي كانوا فيها.
وتأتي الحادثة بعد أسبوع على إعلان مسؤولين أفغان ومن طالبان عن «خطة طريق للسلام» تعهدوا فيها تجنب سقوط ضحايا من المدنيين.
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